Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию

08:46

Фото: crimea-radio.ru



Назначенный несколько дней назад на пост вице-мэра Ялты Михаил Загорцев будет уволен, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").



Причиной этого являются недавние высказывания чиновника в связи с протестами, которые продолжаются в Белоруссии.



Как заявил Александр Хинштейн, решение о снятии Михаила Загорцева уже принято. После случившегося он связывался с главой Крыма Сергеем Аксеновым, которые также с возмущением отреагировал на действия вице-мэра Ялты, написал депутат в своем Twitter. По словам Хинштейна, "человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне", не может занимать пост в системе российской власти. Вместе с тем, какого-либо официального сообщения об увольнении Загорцева со стороны властей Республики Крым пока еще не последовало.



Ранее замглавы администрации Ялты опубликовал видеообращение, в котором назвался белорусским гражданином. Заявив о том, что к жестокому подавлению протестов в Белоруссии могут быть причастны российские силовики, Загорцев упомянул период Великой Отечественной войны. По словам чиновника, как и в те годы, каждый белорус встанет на защиту, если в Белоруссию придут русские.



Высказывания Загорцева, который занял пост заммэра Ялты лишь несколько дней назад, сразу же вызвали большой общественный резонанс. Местные жители потребовали отправить чиновника в отставку.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:42 Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР 09:21 Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей

Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей 09:04 Племянница Трампа судится с ним из-за наследства

Племянница Трампа судится с ним из-за наследства 08:17 Во Франции расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина

Во Франции расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина 24.9.2020 20:09 Трамп: Байден знал о финансовых операциях своего сына