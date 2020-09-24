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Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию


08:46
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобиюФото: crimea-radio.ru

Назначенный несколько дней назад на пост вице-мэра Ялты Михаил Загорцев будет уволен, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Причиной этого являются недавние высказывания чиновника в связи с протестами, которые продолжаются в Белоруссии.

Как заявил Александр Хинштейн, решение о снятии Михаила Загорцева уже принято. После случившегося он связывался с главой Крыма Сергеем Аксеновым, которые также с возмущением отреагировал на действия вице-мэра Ялты, написал депутат в своем Twitter. По словам Хинштейна, "человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне", не может занимать пост в системе российской власти. Вместе с тем, какого-либо официального сообщения об увольнении Загорцева со стороны властей Республики Крым пока еще не последовало.

Ранее замглавы администрации Ялты опубликовал видеообращение, в котором назвался белорусским гражданином. Заявив о том, что к жестокому подавлению протестов в Белоруссии могут быть причастны российские силовики, Загорцев упомянул период Великой Отечественной войны. По словам чиновника, как и в те годы, каждый белорус встанет на защиту, если в Белоруссию придут русские.

Высказывания Загорцева, который занял пост заммэра Ялты лишь несколько дней назад, сразу же вызвали большой общественный резонанс. Местные жители потребовали отправить чиновника в отставку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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