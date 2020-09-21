Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сбербанк меняет логотип

21.9.2020 20:03

Фото: kubnews.ru



Сбербанк создал новый логотип, передает РИА Новости.



Как стало известно, вместо уже ставшего привычным зеленого круга с "галочками" в скором времени появится сине-желто-зеленый незаконченный круг.



Новый символ Сбербанка будет иметь внутри одну зеленую "галочку". Рядом будет написано "Сбер", название предполагается выполнить также в зеленом цвете. Судя по данным базы СПАРК, новый товарный знак - "Сбер" - был официально зарегистрирован весной 2019 года. Обновленный логотип кредитно-финансовой организации, который не содержит слово "банк", можно увидеть на сайте Роспатента.



Из материалов Роспатента следует, что ПАО "Сбербанк России" оформило заявку на регистрацию нового товарного знака в мае 2019 года. В минувшем июне она была опубликована. Правообладатель в лице финансово-кредитной организации теперь располагает исключительными права на логотип, выполненный в зеленом и светло-зеленом, синем, голубом и желтом цветах, вплоть до 2029 года.



Ранее ТАСС со ссылкой на источники, близкие к финансовой организации, передавало о планируемой онлайн-презентации "СберКонф". Предполагалось, что банк подробно проинформирует о своих новых сервисах и продуктах для клиентов. Кроме того, речь будет идти о наиболее заметной "трансформации Сбербанка за всю историю".



Автор: Злата Богатова

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