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Россиян заподозрили в сомнительных операциях через банки США


09:37
Россиян заподозрили в сомнительных операциях через банки СШАФото: smi2.net

Некоторые финансовые операции, совершенные в американских банков в интересах бизнесменов из России, оказались в числе сомнительных.

Как информирует Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), этим занимается сейчас финансовая разведка Соединенных Штатов (FinCEN).

Международный консорциум сообщает о начале соответствующего расследования на своем сайте. Отмечается, что в нем задействованы более ста медиа из 88 стран, в том числе, ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.

По данным журналистов, американская финансовая разведка заинтересовалась проведением в банках операций, которые связаны со счетами таких известных граждан РФ как экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев и давний знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

В сообщении консорциума отмечается, что в 2010 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental могла получить 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. Она, в свою очередь, относится к аффилированным лицам нескольких российских компаний, которые входят в состав "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Кроме того, на банковские счета Юмашева поступили 6 млн долларов, перечисленные компанией Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Предположительно, ее владельцем является миллиардер Алишер Усманов.

В публикации указано, что расследование было начато после того, как произошла утечка свыше двух тысяч отчетов, в которой содержались сведения о подозрительной деятельности банков (SAR), которые передавались в FinCEN. Представители разведки FinCEN, отреагировав на журналистское расследование, выразили осуждение в связи с утечкой информации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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