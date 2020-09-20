Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиян заподозрили в сомнительных операциях через банки США

09:37

Фото: smi2.net



Некоторые финансовые операции, совершенные в американских банков в интересах бизнесменов из России, оказались в числе сомнительных.



Как информирует Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), этим занимается сейчас финансовая разведка Соединенных Штатов (FinCEN).



Международный консорциум сообщает о начале соответствующего расследования на своем сайте. Отмечается, что в нем задействованы более ста медиа из 88 стран, в том числе, ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.



По данным журналистов, американская финансовая разведка заинтересовалась проведением в банках операций, которые связаны со счетами таких известных граждан РФ как экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев и давний знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.



В сообщении консорциума отмечается, что в 2010 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental могла получить 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. Она, в свою очередь, относится к аффилированным лицам нескольких российских компаний, которые входят в состав "Севергрупп" Алексея Мордашова.



Кроме того, на банковские счета Юмашева поступили 6 млн долларов, перечисленные компанией Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Предположительно, ее владельцем является миллиардер Алишер Усманов.



В публикации указано, что расследование было начато после того, как произошла утечка свыше двух тысяч отчетов, в которой содержались сведения о подозрительной деятельности банков (SAR), которые передавались в FinCEN. Представители разведки FinCEN, отреагировав на журналистское расследование, выразили осуждение в связи с утечкой информации.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:00 Спецслужбы задержали отправителя ядовитых писем Трампу

Спецслужбы задержали отправителя ядовитых писем Трампу 20.9.2020 10:39 Трампу прислали письмо с рицином

Трампу прислали письмо с рицином 19.9.2020 07:45 Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии

Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии 18.9.2020 14:24 В Кремле сочли излишне абсурдной историю с «отравлением» Навального

В Кремле сочли излишне абсурдной историю с «отравлением» Навального 18.9.2020 11:03 В Вильнюсе отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границ