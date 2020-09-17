Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC

09:03

Фото: finglobal.ru



С требованием объяснить репортаж об "украинских подразделениях в Крыму" обратились к американским властям российские дипломаты.



Реакция посольства РФ в Вашингтоне последовала на материал, вышедший в эфире канала NBC.



Российское посольство в Вашингтоне обратилось к властям Соединенных Штатов с требованием объяснений в связи с репортажем NBC. В материале американского телевизионного канала говорилось о поддержке, которую руководство США оказывает "украинским подразделениям" в Крыму.



Как указано в заявлении, которое в четверг появилось в Facebook российской дипмиссии, такого рода утверждения в посольстве вызвали глубокую обеспокоенность. В репортаже NBC утверждается, что имеются связи официальных лиц Соединенных Штатов с "украинскими подразделениями", которые воюют с российскими силами на территории Крыма. Подобное можно расценивать как поддержку террористической деятельности в третьих странах, подчеркнули дипломаты.



Автор: Злата Богатова

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