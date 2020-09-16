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Власти Барбадоса хотят отказаться от подчинения Елизавете II


16.9.2020 18:08
Власти Барбадоса хотят отказаться от подчинения Елизавете IIФото: vk.com

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли выразила намерение в самое ближайшее время превратить свое островное государство из конституционной монархии в республику.

По данным BBC News, представительница властей заявила о том, что настал момент расстаться с колониальным прошлым и официально сменить статус страны.

В настоящее время главой Барбадоса является королева Великобритании Елизавета II, на территории острова пост ее представителя занимает генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Как указано в заявлении правительства, настал момент отказаться от колониального прошлого. Народ хочет, чтобы во главе государства находился уроженец Барбадоса. В официальном заявлении Моттли, которое, по традиции, было зачитано перед парламентом Мейсон, подчеркивается, что это решение надо считать окончательным подтверждением того, что жители государства полны веры в себя и способны достичь многого.

Предполагается, что процедура смены статуса страны может быть завершена уже к 55-летнию независимости Барбадоса от Великобритании. Годовщину этого знаменательного события будут отмечать на острове в ноябре следующего года.

Автор: Злата Богатова

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