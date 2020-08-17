Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека

10:08

Фото: kapital.kz



Британские власти хотят отказаться от многих общеевропейских норм, связанных с соблюдением прав человека.



Как сообщает The Sunday Telegraph, в частности, беженцы и мигранты могут потерять защиту от депортации за пределы страны.



Согласно предстоящим изменениям, британские военные окажутся защищенными от обвинений, которые могут быть связаны с их действиями за пределами королевства, пишет газета.



Как стало известно, правительство Великобритании сейчас ведет работу над предложениями, касающимися исключений из закона о правах человека 1998 года. Планы властей могут спровоцировать волну новых противоречий с Брюсселем: ЕС требует от Лондона соблюдать их, чтобы была возможность поддерживать сотрудничество в правовой сфере после того, как Соединенное Королевство вышло из Евросоюза.



Напомним, Великобритания покинула состав Евросоюза в ночь на 1 февраля. Этому событию предшествовали переговоры, продолжавшиеся на протяжении трех лет. В результате Брюссель и Лондон условились о переходном периоде, который продлится до конца текущего года. Вплоть до наступления 2021 года все европейские нормы будут распространяться на Соединенное Королевство.



Ранее Лондон отказался продлевать переходный период, и властям Великобритании теперь необходимо согласовать с Брюсселем документ о том, как будут выстраиваться их взаимоотношения в будущем.



Автор: Злата Богатова

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