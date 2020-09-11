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Индия и Китай договорились об урегулировании на границе


11.9.2020 10:26
Индия и Китай договорились об урегулировании на границеФото: capertravel.ru

Представитель Пекина Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар смогли договориться о мерах по скорейшему урегулированию обстановки в приграничном Ладакхе.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД КНР и Индии, которое было опубликовано по результатам переговоров. Встреча министров проходила в Москве.

В ходе официальной встречи министры иностранных дел Индии и Китая согласились с тем, что ряд важных договоренностей должен соблюдаться обеими сторонами. Нельзя допусакать, чтобы появившиеся между двумя государствами разногласия "переросли в конфликт", - подчеркивается в официальном тексте.

По итогам встречи в Москве Ван И и Субраманьям Джайшанкар отметили, что обстановка, сложившаяся в Ладкхе в последнее время, "не отвечает интересам обеих сторон". Министры пришли ко мнению, что их пограничным ведомствам следует "продолжать диалог", чтобы обеспечить скорейший взаимный отвод войск и в будущем поддерживать необходимую дистанцию между ними, стремясь "смягчать сложившуюся ситуацию".

В конце минувшего мая гонконгская газета South China Morning Post сообщала о дестабилизации на границе Индии и Китая. Отмечалось, что напряженность растет на фоне публикаций в СМИ, рассказывающих о переброске дополнительных подразделений в приграничные районы. В течение последующих нескольких недель последовал еще целый ряд инцидентов в Ладакхе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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