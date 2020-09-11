|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Индия и Китай договорились об урегулировании на границе
11.9.2020 10:26
Фото: capertravel.ru
Представитель Пекина Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар смогли договориться о мерах по скорейшему урегулированию обстановки в приграничном Ладакхе.
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД КНР и Индии, которое было опубликовано по результатам переговоров. Встреча министров проходила в Москве.
В ходе официальной встречи министры иностранных дел Индии и Китая согласились с тем, что ряд важных договоренностей должен соблюдаться обеими сторонами. Нельзя допусакать, чтобы появившиеся между двумя государствами разногласия "переросли в конфликт", - подчеркивается в официальном тексте.
По итогам встречи в Москве Ван И и Субраманьям Джайшанкар отметили, что обстановка, сложившаяся в Ладкхе в последнее время, "не отвечает интересам обеих сторон". Министры пришли ко мнению, что их пограничным ведомствам следует "продолжать диалог", чтобы обеспечить скорейший взаимный отвод войск и в будущем поддерживать необходимую дистанцию между ними, стремясь "смягчать сложившуюся ситуацию".
В конце минувшего мая гонконгская газета South China Morning Post сообщала о дестабилизации на границе Индии и Китая. Отмечалось, что напряженность растет на фоне публикаций в СМИ, рассказывающих о переброске дополнительных подразделений в приграничные районы. В течение последующих нескольких недель последовал еще целый ряд инцидентов в Ладакхе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|