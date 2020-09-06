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ООН: за обеспечение Крыма водой отвечают Россия и Украина
04:42
Фото: smi2.net
Как заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, ответственность за подачу чистой питьевой воды на территорию Крымского полуострова лежит как на России, так и на Украине.
Комментарий приводит РИА Новости.
В управлении Верховного комиссара ООН считают, что главную ответственность за обеспечение доступа жителей Крыма к воде несет Россия. Вместе с тем, подчеркнула Элизабет Тросселл, властям Украины необходимо поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав.
Киевское руководство должно в постоянном режиме контролировать ситуацию. Представительница ООН пояснила, что нужно следить, может ли Украина предпринять меры для обеспечения достаточного уровня жизни крымчан.
Тросселл также подтвердила, что Верховный комиссар ОО по правам человека Мишель Бачелет ранее получила письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Представительница Москвы в своем послании выражала озабоченность в связи с доступом к воде жителей Крыма и Севастополя.
Напомним, в начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в результате засухи возникла опасность того, что следует готовиться к наихудшему развитию событий. По его словам, таким образом можно будет спокойнее преодолеть возникающие трудности.
По словам Аксенова, в Крыму будут введены графики подачи воды: по состоянию на 1 сентября на полуострове пересохли практически все крупные реки. При этом прогноз Гидрометцентра предсказывал отсутствие осадков в регионе в ближайшее время.
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