Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве инициируют заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе

21:21

Фото: vk.com



Власти Украины выступили с предложением организовать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию обстановки в Донбассе в режиме видеоконференции.



В Киеве настаивают, что обсуждение стоит провести уже в воскресенье.



Вскоре после того, как руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выразило намерение разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, в Киеве предложили провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в регионе.



Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обсуждение можно провести в формате видеоконференции уже в воскресенье, 6 сентября.



Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выразил намерение атаковать инженерные сооружения украинских военнослужащих, которые располагаются близ линии разграничения около поселка Шумы. Представитель Донецка заявил, что требовал от украинских военных закопать эти траншеи еще в минувшем июле.



После того, как украинская сторона проигнорировала призывы "не устраивать дальнейших провокаций", пояснил Пушилин, было принято решение об уничтожении сооружений.



В Киеве заявили, что украинский президент Владимир Зеленский, которому уже доложили о ситуации в Донбассе, был "чрезвычайно обеспокоен этим". В результате власти объявили о созыве внеочередного заседания ТКГ.



Автор: Злата Богатова

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