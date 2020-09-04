|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве инициируют заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе
21:21
Фото: vk.com
Власти Украины выступили с предложением организовать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию обстановки в Донбассе в режиме видеоконференции.
В Киеве настаивают, что обсуждение стоит провести уже в воскресенье.
Вскоре после того, как руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выразило намерение разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, в Киеве предложили провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в регионе.
Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обсуждение можно провести в формате видеоконференции уже в воскресенье, 6 сентября.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выразил намерение атаковать инженерные сооружения украинских военнослужащих, которые располагаются близ линии разграничения около поселка Шумы. Представитель Донецка заявил, что требовал от украинских военных закопать эти траншеи еще в минувшем июле.
После того, как украинская сторона проигнорировала призывы "не устраивать дальнейших провокаций", пояснил Пушилин, было принято решение об уничтожении сооружений.
В Киеве заявили, что украинский президент Владимир Зеленский, которому уже доложили о ситуации в Донбассе, был "чрезвычайно обеспокоен этим". В результате власти объявили о созыве внеочередного заседания ТКГ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|