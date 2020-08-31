Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»

16:23

Фото: divanews.ru



Пандемия коронавирусной инфекции смогла показать, что Россия сейчас представляет собой государство с развитыми технологиями, а не "страну-бензоколонку", заявил глава РФ Владимир Путин.



По словам президента, в современном мире продолжают нарастать темпы развития технологий.



Президент РФ Владимир Путин говорил об этом на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать", приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пандемия коронавируса дала понять, что современная Россия - государство с передовыми технологиями, а не просто "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, указал российский лидер.



Говоря о дистанционном образовании, когда одна из школьниц задала такой вопрос главе государства, Путин подчеркнул, что в целом по всей стране удалось организовать процесс удаленной учебы. При этом все было хорошо с точки зрения подготовки кадров. Судя по результатам, все свидетельствует о готовности РФ к тому, чтобы немного "еще подтолкнуть" это направление деятельности.



Беседуя с учащимися, президент подчеркнул, что их взросление происходит "в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии". Непростая действительность становится еще все более и более сложной. По словам Путина, сейчас даже нельзя с точностью судить, какие предметы будут преподавать в старших классах нынешним первоклассникам. Неизвестно и то, какие специальности и навыки окажутся самыми востребованными в 2030-х годах.



Путин также высказался о перспективах технологического развития в нашей стране и будущем российской цивилизации. Путин напомнил, что имеется соответствующая концепция, где выделены "семь важнейших направлений выделено, вызовов". В их числе - демографические, природные и климатические вопросы, и от того, как эффективно мы будем справляться с этими задачами, зависит будущее страны, отметил президент.



Глава государства во время открытого урока отметил важную роль нынешних школьников в решении задач, которые стоят перед российским государством. По его словам, одаренная молодежь должна обрести себя и выбрать дело, которому они "готовы посвятить всю свою жизнь". В таком случае их практически наверняка может ожидать "феноменальный жизненный успех", - указал Путин.



Автор: Злата Богатова

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