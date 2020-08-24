Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter К санкциям против России присоединились шесть стран

06:55

Фото: bgnesagency.com



Целый ряд стран присоединились к санкциям, объявленным ранее в отношении России в связи с присоединением Крымского полуострова.



Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в числе этих государств - Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория.



Шесть государств - партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении РФ. Объявив об этом, Жозеп Боррель пояснил, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его, сообщает РИА Новости. Санкции по решению Совета ЕС продлеваются до 23 июня следующего года.



Вышеперечисленные шесть государств поддержали европейский санкции с момента их введения в 2014 году. Позже они подтверждали свою позицию при каждом продлении срока действия ограничений.



Отмечается, что в Брюсселе ожидали подобного заявления от Анкары, однако руководство Турции сразу же отказалось от присоединения к ограничительному режиму.



Ограничения по большей части затрагивают население полуострова и расположенные в Крыму предприятия. Крымчане с российскими загранпаспортами не могут въехать на территорию ЕС. Европа соглашается дать визы лишь тем, кто может предъявить украинские документы. Государства ЕС также запретили все контакты с предприятиями, портами и аэропортами полуострова.



Автор: Злата Богатова

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