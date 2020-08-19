|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб похитить лидера донбасских ополченцев
11:17
Фото: tvzvezda.ru
К организации этого преступления может быть причастен начальник контрразведки СБУ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В общей сложности силовики задержали семь человек, все они являются россиянами и входили в состав криминальной структуры.
Силами сотрудников ФСБ была успешно пресечена попытка похищения одного из лидеров народных ополченцев Донбасса, которое организовывали украинские спецслужбы с участием россиян. Речь идет о подготовке насильственного перемещения на Украину гражданина РФ, который в прошлом активно участвовал в боевых действиях против ВСУ, пояснили представители российских властей.
Как стало известно, непосредственно при попытке похищения было задержано семь россиян. В качестве организатора и координатора этого преступления выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они выполняли задание и действовали под руководством начальника департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада, пояснили представители российской спецслужбы. Отмечается, что в состав этого управления входит 4-й отдел, который непосредственно взаимодействует с ОПГ на территории РФ.
В целях создания алиби украинские спецслужбы заранее начали распространять в прессе сведения о том, что Байдалу задержали за незаконное хранение оружия, сообщили в ЦОС. Планируя похищение россиянина, имя которого не уточняется, Байдала и Мищенко успели создать две группы захвата, одной из которых за содействие посулили 200 тыс. долларов. В качестве аванса они уже выплатили четверть суммы. Байдала, якобы взятый под стражу на Украине, в тот момент удаленно руководил действиями обеих групп.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|