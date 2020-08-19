Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб похитить лидера донбасских ополченцев

11:17

Фото: tvzvezda.ru



К организации этого преступления может быть причастен начальник контрразведки СБУ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



В общей сложности силовики задержали семь человек, все они являются россиянами и входили в состав криминальной структуры.



Силами сотрудников ФСБ была успешно пресечена попытка похищения одного из лидеров народных ополченцев Донбасса, которое организовывали украинские спецслужбы с участием россиян. Речь идет о подготовке насильственного перемещения на Украину гражданина РФ, который в прошлом активно участвовал в боевых действиях против ВСУ, пояснили представители российских властей.



Как стало известно, непосредственно при попытке похищения было задержано семь россиян. В качестве организатора и координатора этого преступления выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они выполняли задание и действовали под руководством начальника департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада, пояснили представители российской спецслужбы. Отмечается, что в состав этого управления входит 4-й отдел, который непосредственно взаимодействует с ОПГ на территории РФ.



В целях создания алиби украинские спецслужбы заранее начали распространять в прессе сведения о том, что Байдалу задержали за незаконное хранение оружия, сообщили в ЦОС. Планируя похищение россиянина, имя которого не уточняется, Байдала и Мищенко успели создать две группы захвата, одной из которых за содействие посулили 200 тыс. долларов. В качестве аванса они уже выплатили четверть суммы. Байдала, якобы взятый под стражу на Украине, в тот момент удаленно руководил действиями обеих групп.



Автор: Злата Богатова

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