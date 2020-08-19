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ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб похитить лидера донбасских ополченцев


11:17
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб похитить лидера донбасских ополченцевФото: tvzvezda.ru

К организации этого преступления может быть причастен начальник контрразведки СБУ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В общей сложности силовики задержали семь человек, все они являются россиянами и входили в состав криминальной структуры.

Силами сотрудников ФСБ была успешно пресечена попытка похищения одного из лидеров народных ополченцев Донбасса, которое организовывали украинские спецслужбы с участием россиян. Речь идет о подготовке насильственного перемещения на Украину гражданина РФ, который в прошлом активно участвовал в боевых действиях против ВСУ, пояснили представители российских властей.

Как стало известно, непосредственно при попытке похищения было задержано семь россиян. В качестве организатора и координатора этого преступления выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они выполняли задание и действовали под руководством начальника департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада, пояснили представители российской спецслужбы. Отмечается, что в состав этого управления входит 4-й отдел, который непосредственно взаимодействует с ОПГ на территории РФ.

В целях создания алиби украинские спецслужбы заранее начали распространять в прессе сведения о том, что Байдалу задержали за незаконное хранение оружия, сообщили в ЦОС. Планируя похищение россиянина, имя которого не уточняется, Байдала и Мищенко успели создать две группы захвата, одной из которых за содействие посулили 200 тыс. долларов. В качестве аванса они уже выплатили четверть суммы. Байдала, якобы взятый под стражу на Украине, в тот момент удаленно руководил действиями обеих групп.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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