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В Сирии российский генерал-майор погиб при подрыве колонны


18.8.2020 20:20
В Сирии российский генерал-майор погиб при подрыве колонныФото: bipbap.ru

В числе жертв взрыва в Сирии - генерал-майор Вячеслав Гладких, сообщают СМИ со ссылкой на официальное заявление отечественного оборонного ведомства.

Неустановленное взрывное устройство сработало на пути следования российской автоколонны с гуманитарным грузом, указало ведомство.

В результате инцидента, по уточненным данным, погибли шесть человек, еще трое получили ранения. Как информирует пресс-служба Минобороны РФ, жертвами взрыва также стали командующий силами самообороны сирийского города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо ополченцев из числа местного населения, которые находились у него в подчинении.

В сообщении ведомства указано, что при подрыве неустановленного устройства генерал-майор Вячеслав Гладких был тяжело ранен. Российскому военному незамедлительно оказали первую медицинскую помощь, однако травмы оказались смертельными.

Трое пострадавших являются российскими военнослужащими.

По информации ряда СМИ, мина взорвалась неподалеку от нефтяного поля Ат-Тайм, которое расположено к югу от Дейр-Эз-Зора.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило о взрыве машины, начиненной взрывчаткой, на севере Сирии. В результате инцидента случившегося в одной из деревень, расположенных к западу от населенного пункта Рас-эль-Айн, смертельные ранения получили три человека. ЧП случилось около находившегося протурецкого вооруженного отряда сирийской оппозиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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