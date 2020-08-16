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Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена
16.8.2020 03:58
Фото: bbend.net
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность подумать о помиловании Эдварда Сноудена.
Как заявил американский лидер, пока он не очень хорошо знаком с ситуацией, однако намерен в ближайшее время получить больше информации.
Глава Белого дома говорил о возможном помиловании Эдварда Сноудена и предоставлении ему возможности возвратиться в США в ходе пресс-конференции.
Когда Дональду Трампу был задан соответствующий вопрос, он признался, что пока не очень хорошо осведомлен об обстоятельствах этой истории. Вместе с тем, президент Соединенных Штатов заверил, что готов подумать о помиловании бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности страны, который сейчас находится в России.
По словам политика, возможно, ему стоит "начать разбираться" с этой ситуацией.
В 2013 году Эдвард Сноуден передал прессе сведения о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Последовавшие за этим публикации в СМИ вызвали обширный резонанс, после чего в США ему заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.
Покинув Соединенные Штаты, Сноуден бежал в Гонконг, а потом прибыл в Россию.
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