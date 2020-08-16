Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена

16.8.2020 03:58

Фото: bbend.net



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность подумать о помиловании Эдварда Сноудена.



Как заявил американский лидер, пока он не очень хорошо знаком с ситуацией, однако намерен в ближайшее время получить больше информации.



Глава Белого дома говорил о возможном помиловании Эдварда Сноудена и предоставлении ему возможности возвратиться в США в ходе пресс-конференции.



Когда Дональду Трампу был задан соответствующий вопрос, он признался, что пока не очень хорошо осведомлен об обстоятельствах этой истории. Вместе с тем, президент Соединенных Штатов заверил, что готов подумать о помиловании бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности страны, который сейчас находится в России.



По словам политика, возможно, ему стоит "начать разбираться" с этой ситуацией.



В 2013 году Эдвард Сноуден передал прессе сведения о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Последовавшие за этим публикации в СМИ вызвали обширный резонанс, после чего в США ему заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.



Покинув Соединенные Штаты, Сноуден бежал в Гонконг, а потом прибыл в Россию.



Автор: Злата Богатова

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