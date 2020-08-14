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Европейские дипломаты приняли решение по санкциям против Минска
10:47
Фото: bgnesagency.com
Главы МИД государств, входящих в Евросоюз, приняли решение о введении санкции в отношении представителей властей Белоруссии.
Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
В своем Twitter словацкий дипломат поделился информацией об итогах переговоров глав МИД стран ЕС. Экстренно созванное совещание состоялось в минувшую пятницу, 14 августа. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов.
Как сообщил Иван Корчок, его иностранные коллеги пришли к общему мнению, что голосование проходило нечестно, а результаты были сфальсифицированы.
Ранее представители Варшавы и Вильнюса, настаивавшие на обсуждении ситуации в Белоруссии на уровне Евросоюза, обратились к Минску с призывом провести еще одно голосование, результатам которого можно будет доверять.
Накануне, 14 августа, ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги голосования, согласно которым уверенную победу одержал действующий глава государства - Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Светлана Тихановская, которую поддержали чуть более 10% граждан, оказалась на втором месте.
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