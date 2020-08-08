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Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну
19:55
Фото: smi2.net
Как заявили в МИД Белоруссии, сейчас представители российского телеканала находятся в одном из РУВД Минска.
Ранее стало известно о задержании трех журналистов - двух корреспондентов и оператора в Минске.
Журналисты, которые ранее были задержаны в Белоруссии, работали без аккредитации. Поэтому представители российского телеканала "Дождь" должны будут покинуть республику, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что сейчас россияне находятся в одном из РУВД Минска, где проводятся "необходимые процессуальные действия". Позже в их отношении примут решение о мере ответственности. Вероятно, задержанным журналистам, согласно белорусскому законодательству, будет предписано покинуть территорию республики, отметил дипломат.
Глаз также сообщил, что в Минске поддерживают связи с российской стороной. По словам пресс-секретаря белорусского МИД, в Москве коллеги активно интересуются ситуацией с задержанием сограждан. Вместе с тем, возникло "много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
В действительности же речь лишь о том, что корреспонденты "Дождя" пытались работать в Минске, не имея соответствующей аккредитации, заявил Глаз. По его словам, "Беларусь не проходной двор, а государство, где работают законы". Все представители иностранных СМИ, предварительно согласовавшие свою деятельность с местными властями, продолжают работу.
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