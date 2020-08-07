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В Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в России


04:55
В Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в РоссииФото: worldenergynews.gr

Госдепартамент по всему миру, в том числе, в России, проводит СМС-рассылку с призывом сообщать о вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Американское ведомство действительно предлагает щедрое вознаграждение за такие сведения, передает ТАСС.

Американские дипломаты посредством СМС пытаются получить информацию о лицах, которые якобы могли вмешиваться в выборы в США. Рассылка таких сообщений с призывом за вознаграждение оказать помощь Госдепартаменту осуществляется по всему миру. По данным ТАСС, представители американского ведомства заявили об этом в ответ на соответствующий вопрос. Как отмечает агентство, дипломаты прокомментировали сведения о том, что россияне получали подобные СМС.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов пояснили, что речь идет о программе "Вознаграждение за помощь правосудию". В рассылке содержатся ссылки на верифицированные аккаунты, действующие в рамках этого проекта в различных соцсетях и "доступны на нескольких языках". Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Госдеп продолжает информировать общественность о том, что можно получить вознаграждение за такого рода сотрудничество.

Ранее в МИД России назвали бесцеремонным вмешательством рассылку сообщений с предложением вознаграждения в размере до 10 млн долларов. Как заявила пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, это можно назвать гибридной атакой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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