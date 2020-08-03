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Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
3.8.2020 20:40
Фото: press-az.com
Замглавы российского МИД Андрей Руденко пригласил белорусского посла Владимира Семашко для проведения разговора в связи с недавним задержанием под Минском тридцати трех граждан РФ.
Представителю руководства Беларуси было заявлено о том, что Москва настаивает на скорейшем освобождении россиян.
В прошлом Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние процессы других стран, тем более, оказывать какое-либо влияние на Белоруссию - ближайшего друга и союзника, указано в официальном сообщении ведомства, опубликованного после встречи Андрея Руденко и Владимира Семашко.
Российский дипломат во время разговора с белорусским коллегой от лица официальной Москвы потребовал скорейшего освобождения граждан РФ, которые ранее были задержаны в Минской области, а потом арестованы. По мнению белорусских спецслужб, россияне являются участниками ЧВК Вагнер и якобы специально были засланы в страну для дестабилизации обстановки в период проведения президентских выборов.
Ранее российский консул в Беларуси назвал пункт назначения россиян. По словам Кирилла Плетнева, все они направлялись в Латинскую Америку. Дипломат пояснил, что из Минска они планировали вылететь в Стамбул, а оттуда - в третью страну. Противоречия в показаниях задержанных граждан РФ, на которые ранее указывали белорусские власти, консул объяснил сложностью их нынешнего положения.
Напомним, глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков считает, что в последнее время Белоруссию откровенно пытаются вовлечь в игру против России. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее приглашение Владимира Макея в Киев на встречу руководителей внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины.
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