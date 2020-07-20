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Женская сеть myJulia.ru
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Названы самые мощные страны мира
11:55
Фото: livejournal.com
Рейтинг составлен аналитиками Global Firepower на основе анализа пятидесяти факторов, в частности, уровня затрат на оборону, доступной живой силы и наличия в арсенале техники и оборудования.
Кроме того, оценивался доступ к различным природным ресурсам.
В пятерку наиболее мощных современных государств эксперты Global Firepower включили Соединенные Штаты, Россию, Индию, Китай и Японию. Рейтинг был размещен на официальном сайте компании.
На шестой строке списка оказалась Южная Корея, поднявшаяся за год на одну ступень вверх. При этом Северная Корея в сравнении с прошлогодним рейтингом потеряла сразу семь позиций, заняв 25-е место.
Всего в перечень вошли около 140 стран. Составители не учитывали наличие ядерного оружия. В комментарии указано, что все данные для подготовки списка традиционно брались из открытых источников.
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