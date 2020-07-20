Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению власти

20.7.2020 12:11

Фото: livejournal.com



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его оппоненты по предстоящим выборам на пост главы государства готовят план по силовому свержению власти.



Об этом политик говорил, когда посещал 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Фрагмент речи Лукашенко был показан позже в эфире канала ОНТ.



Как заявил белорусский президент, во время нынешней кампании может повториться ситуация, которая возникла десять лет назад. В ходе выборов 2010 года была предпринята попытка силового свержения действующей власти. По словам Александра Лукашенко, по-прежнему актуален риск попыток свержения существующего правительства либо расшатывания обстановки в стране.



Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Ранее был взят под стражу основной соперник Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, в прошлом возглавлявший "Белгазпромбанк". Как и его сын Эдуард Бабарико, бывший кандидат (ЦИК уже официально отказал ему в регистрации), до сих пор находится в СИЗО.



Ранее в предвыборную борьбу пытался вступить бывший белорусский посол в США Валерий Цепкало. Однако при регистрации собранных за его выдвижение подписей Центризбирком забраковал большее количество. В результате было объявлено, что Цепкало не предоставил необходимого числа подписей и не будет участвовать в выборах.



Автор: Злата Богатова

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