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Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению власти


20.7.2020 12:11
Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению властиФото: livejournal.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его оппоненты по предстоящим выборам на пост главы государства готовят план по силовому свержению власти.

Об этом политик говорил, когда посещал 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Фрагмент речи Лукашенко был показан позже в эфире канала ОНТ.

Как заявил белорусский президент, во время нынешней кампании может повториться ситуация, которая возникла десять лет назад. В ходе выборов 2010 года была предпринята попытка силового свержения действующей власти. По словам Александра Лукашенко, по-прежнему актуален риск попыток свержения существующего правительства либо расшатывания обстановки в стране.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Ранее был взят под стражу основной соперник Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, в прошлом возглавлявший "Белгазпромбанк". Как и его сын Эдуард Бабарико, бывший кандидат (ЦИК уже официально отказал ему в регистрации), до сих пор находится в СИЗО.

Ранее в предвыборную борьбу пытался вступить бывший белорусский посол в США Валерий Цепкало. Однако при регистрации собранных за его выдвижение подписей Центризбирком забраковал большее количество. В результате было объявлено, что Цепкало не предоставил необходимого числа подписей и не будет участвовать в выборах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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