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ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
02:31
Фото: nikopolnews.net
Военно-морские силы (ВМС) Украины сейчас активно ведут подготовку к полномасштабным боевым действиям с Россией, утверждает командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
На эту тему главком высказался в интервью для газеты "Думская".
Как заявил Алексей Неижпапа, в самое ближайшее время Киев собирается "вернуть" Крым и сейчас активно готовится к началу войны с Россией. Командующий боевым флотом украинских ВМС при этом сделал пугающий прогноз о том, что "будет много потерь", причем как среди военных, так и мирных граждан.
Представитель ВМС Украины также отметил, что о начале конфронтации будут свидетельствовать попытки России начать восстановление Северо-Крымского канала.
Контр-адмирал пояснил, что украинская сторона ожидает скорой атаки российских военных на территории Херсонской области. По словам Неижпапы, это будет сделано для того, чтобы пустить на полуостров днепровскую воду. Поэтому украинские подразделения сейчас активно ведут подготовку к встречным действиям.
Подчеркнув, что не может раскрыть планы более подробно, Неижпапа заговорил о ракетном комплексе "Нептун". Главком пояснил, что с учетом дальность этого вооружения, его вполне можно использовать его с материковой Украины для поражения объектов в окрестностях Севастополя.
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