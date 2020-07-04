ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с РоссиейВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумойВ Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой
ВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздухуВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздуху
В Австрии контрразведка расследует убийство просителя убежища из РФВ Австрии контрразведка расследует убийство просителя убежища из РФ
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллионаВ Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией


02:31
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с РоссиейФото: nikopolnews.net

Военно-морские силы (ВМС) Украины сейчас активно ведут подготовку к полномасштабным боевым действиям с Россией, утверждает командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

На эту тему главком высказался в интервью для газеты "Думская".

Как заявил Алексей Неижпапа, в самое ближайшее время Киев собирается "вернуть" Крым и сейчас активно готовится к началу войны с Россией. Командующий боевым флотом украинских ВМС при этом сделал пугающий прогноз о том, что "будет много потерь", причем как среди военных, так и мирных граждан.

Представитель ВМС Украины также отметил, что о начале конфронтации будут свидетельствовать попытки России начать восстановление Северо-Крымского канала.

Контр-адмирал пояснил, что украинская сторона ожидает скорой атаки российских военных на территории Херсонской области. По словам Неижпапы, это будет сделано для того, чтобы пустить на полуостров днепровскую воду. Поэтому украинские подразделения сейчас активно ведут подготовку к встречным действиям.

Подчеркнув, что не может раскрыть планы более подробно, Неижпапа заговорил о ракетном комплексе "Нептун". Главком пояснил, что с учетом дальность этого вооружения, его вполне можно использовать его с материковой Украины для поражения объектов в окрестностях Севастополя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Путина нужно сделать пожизненным президентом, заявил КадыровПутина нужно сделать пожизненным президентом, заявил Кадыров
В Амурской области 5 человек стали жертвами пожараВ Амурской области 5 человек стали жертвами пожара
Мать бросила маленького сына в одном из ломбардов МосквыМать бросила маленького сына в одном из ломбардов Москвы
Интерпол отказался объявить Трампа в розыск по требованию ТегеранаИнтерпол отказался объявить Трампа в розыск по требованию Тегерана
Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о найденных медкартах и бирках от труповГлавврач Коммунарки отреагировал на слухи о найденных медкартах и бирках от трупов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru