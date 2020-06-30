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Huawei и ZTE официально признали угрозой нацбезопасности США


30.6.2020 23:38
Huawei и ZTE официально признали угрозой нацбезопасности СШАФото: brandinside.asia

Власти Соединенных Штатов официально внесли китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. в перечень компаний, которые могут угрожать государственной безопасности страны. Соответствующее решение было принято Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Как указал руководитель FCC Аджит Пай в своем твиттере, американские власти и FCC не позволят Компартии КНР воспользоваться уязвимостю телекоммуникационных сетей в Соединенных Штатах.

Ранее региональные компании, работающие в сельских районах США, широко применяли дешевое оборудование Huawei и ZTE. Теперь им придется менять оснащение своих сетей.

Напомним, предварительное решение о включении Huawei и ZTE в число компаний, которые несут угрозу госбезопасности США, было принято членами FCC еще минувшей осенью. Сегодня, 30 июня, его было решено утвердить, сразу после чего оно вступило в силу.

По мнению руководства Соединенных Штатов, телекоммуникационное оборудование Huawei якобы может использоваться в целях шпионажа в пользу КНР. Представители компании все подобные обвинения решительно опровергают.

Автор: Злата Богатова

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