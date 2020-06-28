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СМИ: взрыв под Тегераном мог произойти на секретном ракетном заводе
28.6.2020 17:40
Фото: thetower.org
Случившийся неподалеку от Тегерана взрыв мог произойти на секретном подземном предприятии по производству ракет, которое расположено в горном районе, передает Associated Press, ссылаясь на информацию Центра стратегических и международных исследований США.
ЧП случилось в ночь на минувшую пятницу, 26 июня, в горной местности, расположенной к востоку от Тегерана. Как заявил ранее замглавы иранского оборонного министерства Давуд Абди, близ военной базы "Парчин" действительно произошел инцидент - зафиксирован взрыв емкости с газом. Никаких уточняющих сведений о причинах аварии от властей пока еще не последовало.
Как отмечает AP, после случившегося в 20 километрах к востоку от Тегерана образовался достаточно большой участок выжженной земли. Судя по материалам, переданным спутником Sentinel-2 Европейского космического агентства, еще неделю назад его не было. Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований склонны полагать, что инцидент мог произойти у комплекса "Коджир", где ранее было налажено производство ракет.
В прошлом, напоминает агентство, военная база "Парчин" привлекала внимание МАГАТЭ в связи с испытаниями компонентов, которые могли использоваться в процессе создания ядерного оружия. Предположительно, они проводились в этом районе около двадцати лет назад. Представители официального Тегерана, комментируя подозрения, продолжают настаивать на том, что никогда не пытались производить ядерное вооружение.
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