|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На заседании Саратовской облдумы подрались депутаты
12:16
Фото: кадр видео с youtube.com
Депутаты устроили потасовку во время продолжавшегося почти 12 часов заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА Новости.
ЧП случилось накануне, 23 июня.
Как стало известно, на столь продолжительном заседании обсуждалось неэтичное поведение членов облдумы Дмитрия Чернышевского ("Единая Россия") и Николая Бондаренко (КПРФ). Накануне комиссия областной думы признала, что они нарушили правила депутатской этики, после чего было рекомендовано лишить их права выступать на очередном заседании.
Заседание чуть не было сорвано после конфликта, разгоревшегося между парламентариями, сообщает сегодня ТАСС. Когда зачитывали решение комиссии, Бондаренко, встав со своего места, начав снимать происходящее на мобильный телефон. Некоторые депутаты стали обращаться к нему призывом вести себя в рамках приличий.
В результате инцидент перерос в обливание друг друга водой, в перепалку втягивалось все больше депутатов. Они призывали остальных успокоиться, вставали со своих мест и толкались.
Сейчас по факту случившегося проводится внутренняя проверка. Мандатной комиссии предстоит определить виновников инцидента и дать оценку их действиям.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|