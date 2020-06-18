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Страны НАТО согласовали ответ на усиление ядерной мощи России
18.6.2020 09:16
Фото: fraza.ua
Повышение РФ ее ракетной назвал "безответственным" и представляющим угрозу для НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
На эту тему глава международной организации говорил после встречи руководителей оборонных ведомств стран-участниц военного объединения.
Мероприятие проводилось в режиме онлайн. В ходе встречи, представители государств, входящих в состав НАТО, решение закупить дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения. Соответствующий пакет мер был принят министрами военных ведомств государств как ответные действия на усиление ядерного потенциала России, пояснил генсек альянса.
По словам Йенса Столтенберга, выступившего на онлайн-брифинге по итогам этой видеоконференции, в планы Североатлантического альянса не входит размещение новых наземных ядерных ракет на территории стран Европы. Генсек НАТО отметил, что отдельные решения, которые приняли министры в рамках пакета, являются секретными.
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