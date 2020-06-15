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В Южном Судане за две недели более 400 человек стали жертвами столкновений
15.6.2020 12:57
Фото: znaj.ua
В ходе межэтнических столкновений, волна которых прошла в последние две недели по ряду провинций Южного Судана, погибли более 400 человек.
Информацию о количестве жертв подтвердил спецпосланник ООН в этой стране Дэвид Ширер.
Как стало известно, массовые столкновения были зафиксированы в целом ряде провинций. Столкновения на межэтнической почве происходили в регионах Вараб, Западный Бахр-Эль-Газаль, Центральная Экватория и других.
Жертвами стали сотни человек, подтвердил спецпосланник ООН в Южном Судане Дэвид Ширер. По его словам, несмотря на сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса, необходимо как можно скорее назначить губернаторов провинций, иначе вновь может обостриться обстановка. По его словам, лишь так удастся "восстановить мир и порядок".
В зарубежных СМИ отмечается, что наибольший вклад в формирование нового правительства в Южном Судане уже успели внести Соединенные Штаты, Великобритания и Норвегия. Спецпредставитель этих государств Джонатан Сибра призывает главу Южного Судана Сальве Киира и его соратников в правительстве немедленно восстановить правопорядок.
По словам Сибры, настал лучший момент для того, чтобы президент и шесть его заместителей определились с датой назначения губернаторов, иначе могут произойти еще более масштабные столкновения.
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