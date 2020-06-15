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Путин прокомментировал беспорядки в США
15.6.2020 10:34
Фото: aif.ru
Продолжением ситуации, возникшей после победы Дональд Трампа на выборах, считает волнения в Соединенных Штатах российский президент Владимир Путин.
Своим мнением по этому поводу глава РФ поделился в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент передачи в своем инстаграме опубликовал ее автор Павел Зарубин.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, он старается не комментировать внутренние события других государств. Но отвечая на вопрос, связанный с волнениями, охватившими в последние недели Соединенные Штаты, российский лидер поделился своим мнением по этому поводу.
По словам Владимира Путина, все эти события в США представляют собой продолжение той ситуации, которая сформировалась после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Глава РФ напомнил, как противники нынешнего американского лидера отреагировали на его приход власти. Они пытались поставить под сомнение легитимность победы Трампа и придумывали "всякие небылицы", - отметил Путин.
В условиях необходимости бороться с пандемией обнажились все глубинные проблемы. События, которые разворачиваются в США, Путин назвал проявлением неких "внутренних кризисов", обострившихся из-за коронавируса.
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