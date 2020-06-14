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В Варшаве случайную «оккупацию» части Чехии сочли недоразумением
14.6.2020 10:21
Фото: news2world.net
МИД Польши
Как заявили в МИД Польши, случайная "оккупация" части территории Чехии представляет собой недоразумение. В минувшем мае польские военнослужащие находились в окрестностях пограничного города Пельгржимов, охраняя границу с Чехией после того, как она была закрыта в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
По данным МИД Чехии, поляки, охранявшие границу, после ее закрытия обосновались на территории Чехии. Военнослужащие соседнего государства при этом блокировали местному населению доступ в одну из церквей, расположенных неподалеку от Пельгржимова - небольшого польского городка у чешской границы.
Когда жители чешских сел, обеспокоенные тем, что не могут посетить храм, начали жаловаться властям, администрация сделала запрос в посольство Польши.
В Варшаве, прокомментировав инцидент, назвали случившееся недоразумением. Как заявили польские дипломаты, на текущий момент военнослужащие уже покинули территорию сопредельного государства. В Минобороны Польши, отреагировав на ЧП, также сочли инцидент ошибкой.
В Праге на это ответили, что ожидают официального заявления по поводу произошедшего. Пока же польские коллеги только на словах заверили чехов в том, что военные не имели враждебного намерения.
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