Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Варшаве случайную «оккупацию» части Чехии сочли недоразумением

14.6.2020 10:21

Фото: news2world.net

МИД Польши



Как заявили в МИД Польши, случайная "оккупация" части территории Чехии представляет собой недоразумение. В минувшем мае польские военнослужащие находились в окрестностях пограничного города Пельгржимов, охраняя границу с Чехией после того, как она была закрыта в рамках борьбы с пандемией коронавируса.



По данным МИД Чехии, поляки, охранявшие границу, после ее закрытия обосновались на территории Чехии. Военнослужащие соседнего государства при этом блокировали местному населению доступ в одну из церквей, расположенных неподалеку от Пельгржимова - небольшого польского городка у чешской границы.



Когда жители чешских сел, обеспокоенные тем, что не могут посетить храм, начали жаловаться властям, администрация сделала запрос в посольство Польши.



В Варшаве, прокомментировав инцидент, назвали случившееся недоразумением. Как заявили польские дипломаты, на текущий момент военнослужащие уже покинули территорию сопредельного государства. В Минобороны Польши, отреагировав на ЧП, также сочли инцидент ошибкой.



В Праге на это ответили, что ожидают официального заявления по поводу произошедшего. Пока же польские коллеги только на словах заверили чехов в том, что военные не имели враждебного намерения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.6.2020 22:54 Путин подготовил статью о Второй мировой войне

Путин подготовил статью о Второй мировой войне 14.6.2020 21:29 В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах 13.6.2020 09:22 Эксперт объяснил опасения РФ о возможном вторжении НАТО

Эксперт объяснил опасения РФ о возможном вторжении НАТО 13.6.2020 08:14 Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал 13.6.2020 07:45 Супруга Трампа добилась нового брачного контракта после выборов 2016 года