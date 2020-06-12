Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супруга Трампа добилась нового брачного контракта после выборов 2016 года

07:45

Фото: shining-stars.ru



После выборов 2016 года супруга президента Соединенных Штатов Меланья Трамп смогла добиться нового брачного контракта, учитывая, что первоначальный договор "не был невероятно щедрым".



Об этом в своей книге пишет корреспондент The Washington Post Мэри Джордан.



Предполагается, что книга, в которой описываются некоторые подробности личной жизни американского президента Дональда Трампа, поступит в продажу уже 16 июня. Выдержки публикует в The Washington Post, сообщает ТАСС.



После того, как в США сменился президент, Меланья Трамп смогла настоять на заключении нового брачного договора. Ранее считалось, что супруга американского лидера не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа в январе 2017 года, чтобы ее сын Бэррон мог завершить учебный год в привычной для него обстановке в Нью-Йорке.



Однако в действительности Меланья Трамп якобы намеревалась использовать сложившуюся на тот момент ситуацию с выгодой. Документ, оформленный перед свадьбой, которая проходила в начале 2005 года, "не был невероятно щедрым", утверждается в книге Мэри Джордан, .



В обновленном документе большое внимание уделялось будущему Бэррона, в частности, гарантировалось второе гражданство - Словении, чтобы при желании он смог трудиться в Европе на компанию Trump Organization. В книге также отмечается, что Меланья Трамп рассчитывала иметь официальное подтверждение того, что к ее сыну отнесутся "как к ровне трем старшим детям Трампа" в момент решения вопросов, связанных с наследством.



Автор: Злата Богатова

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