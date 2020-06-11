Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетом

11.6.2020 12:55

Фото: pmo.ee



После происшествия с воздушным судном, которое, по мнению официального Таллина, мог нарушить воздушное пространство страны, в МИД Эстонии был приглашен посол РФ.



Иностранные коллеги вручили российскому дипломату ноту протеста, сообщает "Интерфакс".



Как утверждают эстонские военные, в прошлую среду, 10 июня, российский самолет TU 204-300 мог нарушить воздушное пространство этого прибалтийского государства. Воздушное судно РФ было замечено у берегов острова Вайндлоо. Самолет находился там в течение примерно минуты.



Несмотря на то, что транспондер воздушного судна в тот момент был включенным, экипаж не стал поддерживать радиосвязь с местной диспетчерской службой, отметили в Главном штабе Сил обороны Эстонии. В ведомстве добавили, что у самолета при этом отсутствовал план полета.



В результате в МИД Эстонии пригласили для вручения официальной ноты протеста российского посла.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 194

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.6.2020 09:31 Республиканцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФ

Республиканцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФ 9.6.2020 22:02 Власти Румынии впервые сочли Россию врагом

Власти Румынии впервые сочли Россию врагом 9.6.2020 18:54 В Гааге заявили, что Киев не предоставил данные с радаров по MH17

В Гааге заявили, что Киев не предоставил данные с радаров по MH17 9.6.2020 12:42 Хафтар находится в Венесуэле, заявил Гуайдо

Хафтар находится в Венесуэле, заявил Гуайдо 8.6.2020 21:02 В Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипировании