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В Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетом
11.6.2020 12:55
Фото: pmo.ee
После происшествия с воздушным судном, которое, по мнению официального Таллина, мог нарушить воздушное пространство страны, в МИД Эстонии был приглашен посол РФ.
Иностранные коллеги вручили российскому дипломату ноту протеста, сообщает "Интерфакс".
Как утверждают эстонские военные, в прошлую среду, 10 июня, российский самолет TU 204-300 мог нарушить воздушное пространство этого прибалтийского государства. Воздушное судно РФ было замечено у берегов острова Вайндлоо. Самолет находился там в течение примерно минуты.
Несмотря на то, что транспондер воздушного судна в тот момент был включенным, экипаж не стал поддерживать радиосвязь с местной диспетчерской службой, отметили в Главном штабе Сил обороны Эстонии. В ведомстве добавили, что у самолета при этом отсутствовал план полета.
В результате в МИД Эстонии пригласили для вручения официальной ноты протеста российского посла.
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