ИнтерНовости - новости в стране и мире
В этом году российские школьники получат аттестаты без экзаменов
В этом году российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
«Унесенных ветром» убрали из каталога HBO Max
«Унесенных ветром» убрали из каталога HBO Max
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотикахПосле пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках
Правительство расширяет меры по поддержке безработныхПравительство расширяет меры по поддержке безработных
Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичуУволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу
В Прикамье утонули двое подростковВ Прикамье утонули двое подростков
В Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетомВ Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетом


11.6.2020 12:55
В Эстонии послу РФ вручили ноту из-за инцидента с самолетомФото: pmo.ee

После происшествия с воздушным судном, которое, по мнению официального Таллина, мог нарушить воздушное пространство страны, в МИД Эстонии был приглашен посол РФ.

Иностранные коллеги вручили российскому дипломату ноту протеста, сообщает "Интерфакс".

Как утверждают эстонские военные, в прошлую среду, 10 июня, российский самолет TU 204-300 мог нарушить воздушное пространство этого прибалтийского государства. Воздушное судно РФ было замечено у берегов острова Вайндлоо. Самолет находился там в течение примерно минуты.

Несмотря на то, что транспондер воздушного судна в тот момент был включенным, экипаж не стал поддерживать радиосвязь с местной диспетчерской службой, отметили в Главном штабе Сил обороны Эстонии. В ведомстве добавили, что у самолета при этом  отсутствовал план полета.

В результате в МИД Эстонии пригласили для вручения официальной ноты протеста российского посла.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Потанин: «Норникель» полностью оплатит ликвидацию последствий аварииПотанин: «Норникель» полностью оплатит ликвидацию последствий аварии
Чехия выдворяет российских дипломатовЧехия выдворяет российских дипломатов
Власти Румынии впервые сочли Россию врагомВласти Румынии впервые сочли Россию врагом
Республиканцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФРеспубликанцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФ
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 годКонцерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru