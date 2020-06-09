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Республиканцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФ
09:31
Фото: asweetdoseofreality.com
В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов республиканцы опубликовали доклад по стратегии национальной безопасности. В документе речь идет об усилении роли Вашингтона и необходимости противостоять глобальным угрозам, в рамках борьбы с которыми предложено ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении Москвы, Пекина и Тегерана.
В частности, применительно к РФ республиканцы считают нужным объявить вторичные санкции, действие которых будет распространяться на нефтегазовые проекты, а также суверенный долг, пророссийски настроенные структуры в других государствах.
Кроме того, авторы документа призывают объявить Москву спонсором терроризма.
В докладе также предлагается общаться с россиянами напрямую, поддерживая при этом чаяния народа на "демократию и соблюдение прав человека".
Относительно Китая авторы доклада предложили объявить санкции, касающиеся Единого фронта ЦК Компартии Китая и ряда высокопоставленных партийных функционеров, включая членов Политбюро. Причиной таких мер стала политика, связанная с уйгурами.
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