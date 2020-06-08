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Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству


8.6.2020 17:47
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государствуФото: vk.com

Жителей Белоруссии собираются оградить от информации, которая является потенциально опасной для государства.

О стратегии министерства информации республики рассказал новый глава ведомства Игорь Луцкий, передает ТАСС.

Как стало известно, власти Белоруссии собираются оградить жителей страны от информации, способной представлять вред для государства. В этом направлении и будет строиться политика министерства информации, заявил новый руководитель ведомства Игорь Луцкий.

В недавнем интервью телевизионному каналу СТВ министр пояснил, что необходимо обеспечить доведение четкой государственной политики до граждан. Кроме того, важно защитить население от сведений, которые могут нанести вред государству.

Луцкий добавил, что происходящее сейчас в интернете, соцсетях и видеохостингах на первый взгляд может казаться довольно безобидным. Однако в действительности все это оказывает очень серьезное влияние на обстановку в Беларуси.

3 июня белорусский лидер Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, возглавляемое Сергеем Румасом. Пост премьер-министра занял выпускник МГИМО МИД России Роман Головченко. В прошлом он руководил Государственным военно-промышленным комитетом республики.

На 9 августа в Белоруссии запланированы президентские выборы, поэтому сейчас в стране активно продолжаются мероприятия по сбору подписей избирателей для выдвижения кандидатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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