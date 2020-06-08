|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству
8.6.2020 17:47
Фото: vk.com
Жителей Белоруссии собираются оградить от информации, которая является потенциально опасной для государства.
О стратегии министерства информации республики рассказал новый глава ведомства Игорь Луцкий, передает ТАСС.
Как стало известно, власти Белоруссии собираются оградить жителей страны от информации, способной представлять вред для государства. В этом направлении и будет строиться политика министерства информации, заявил новый руководитель ведомства Игорь Луцкий.
В недавнем интервью телевизионному каналу СТВ министр пояснил, что необходимо обеспечить доведение четкой государственной политики до граждан. Кроме того, важно защитить население от сведений, которые могут нанести вред государству.
Луцкий добавил, что происходящее сейчас в интернете, соцсетях и видеохостингах на первый взгляд может казаться довольно безобидным. Однако в действительности все это оказывает очень серьезное влияние на обстановку в Беларуси.
3 июня белорусский лидер Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, возглавляемое Сергеем Румасом. Пост премьер-министра занял выпускник МГИМО МИД России Роман Головченко. В прошлом он руководил Государственным военно-промышленным комитетом республики.
На 9 августа в Белоруссии запланированы президентские выборы, поэтому сейчас в стране активно продолжаются мероприятия по сбору подписей избирателей для выдвижения кандидатов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|