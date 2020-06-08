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Топ-менеджерам госкомпаний могут уменьшить зарплаты
8.6.2020 17:19
Фото: vk.com
В российском правительстве обсуждаются вопросы, связанные с возможным сокращением выплат топ-менеджерам государственных компаний, пишет газета "Коммерсантъ". Предполагается, что сумму могут ограничить 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
Вместе с тем, вероятны и исключения, которые будут устанавливаться лично президентом РФ Владимиром Путиным, уточняется в публикации.
Как пояснил источник "Коммерсанта", уровень заработной платы может быть привязан к определенным KPI. В результате для коммерческих компаний, где РФ не является единственным акционером, им станет "динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании". В случае с некоммерческими компаниями будут утверждены отраслевые критерии.
Подобная инициатива начала рассматриваться еще в марте аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало. Как отмечает еще один источник газеты, обсуждения по этим вопросам сейчас активно ведутся в специально созданной рабочей группе во главе с руководителем аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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