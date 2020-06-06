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Премьер Армении назвал ситуацию в стране адом
6.6.2020 22:22
Фото: rollingstone.com
Критической считает обстановку в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян, у которого несколько дней назад также был выявлен новый коронавирус COVID-19.
По словам главы кабмина, страна сейчас уже "достигла критической отметки".
На эту тему премьер-министр Армении говорил в ходе брифинга во дворе правительственного дома. По словам Никола Пашиняна, страна уже шагает "по аду". Глава кабмина констатировал, что система здравоохранения крайне перегружена, в сложившейся обстановке врачи не успевают госпитализировать пациентов с коронавирусом.
Как стало известно, в Ереване обсуждали возможноеь объявление локдауна. Однако руководство страны решило, что подобные действия не приведут к желаемым результатам. И речь идет не только о тяжелых экономических последствиях, пояснил Пашинян. По его словам, карантинные ограничения жители Армении не будут соблюдать на уровне, необходимом для их эффективности.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки в Армении было зафиксировано 547 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированы уже более 12,5 тыс. человек.
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