Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поручил создать в РФ базу генетической информации

12:29

Фото: prozhelezu.ru



Российский президент Владимир Путин отдал поручение о создании в нашей стране национальной базы генетической информации.



Соответствующий документ сегодня был опубликован на официальном сайте Кремля.



В России будет создана национальная база генетической информации. Предполагается, что она будет включать в себя разработку форматов хранения и передачи такого рода сведений, а также сопутствующие поисковые программы и программные средства. Глава российского государства Владимир Путин отдал такое поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю "Курчатовского института" Александру Благову.



Кроме того, кабмину было поручено приступить к разработке касающихся генетики учебных курсов и дисциплин для образовательных учреждений. По мнению Путина, студентов отечественных вузов и молодых исследователей необходимо обеспечить возможностью в полной мере получать самые передовые знания в этой области.



В минувшем мае Владимир Путин уже казывал, какие первостепенные шаги составят основу конкурентоспособности в области генетических технологий. Президент тогда выступил с предложением организовать учебные курсы и отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного детского образования, а также запустить механизм соответствующего повышения квалификации педагогических кадров.



Говоря о необходимости развивать в России высокие технологии, глава государства тогда выделял генетику в числе главных составляющих будущего прогресса, наряду с искусственным интеллектом, беспилотной техникой и медициной.



Автор: Злата Богатова

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