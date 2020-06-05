ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин поручил создать в РФ базу генетической информации
Путин поручил создать в РФ базу генетической информации
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
Чехия выдворяет российских дипломатов
Чехия выдворяет российских дипломатов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в НорильскеПомпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске
Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстрацийПолиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций
Путин поручил создать в РФ базу генетической информацииПутин поручил создать в РФ базу генетической информации
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 годКонцерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
Социологи прогнозируют массовые протесты в РоссииСоциологи прогнозируют массовые протесты в России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Булочки из слоеного теста с филе птицы и сыромБулочки из слоеного теста с филе птицы и сыром
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин поручил создать в РФ базу генетической информации


12:29
Путин поручил создать в РФ базу генетической информацииФото: prozhelezu.ru

Российский президент Владимир Путин отдал поручение о создании в нашей стране национальной базы генетической информации.

Соответствующий документ сегодня был опубликован на официальном сайте Кремля.

В России будет создана национальная база генетической информации. Предполагается, что она будет включать в себя разработку форматов хранения и передачи такого рода сведений, а также сопутствующие поисковые программы и программные средства. Глава российского государства Владимир Путин отдал такое поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю "Курчатовского института" Александру Благову.

Кроме того, кабмину было поручено приступить к разработке касающихся генетики учебных курсов и дисциплин для образовательных учреждений. По мнению Путина, студентов отечественных вузов и молодых исследователей необходимо обеспечить возможностью в полной мере получать самые передовые знания в этой области.

В минувшем мае Владимир Путин уже казывал, какие первостепенные шаги составят основу конкурентоспособности в области генетических технологий. Президент тогда выступил с предложением организовать учебные курсы и отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного детского образования, а также запустить механизм соответствующего повышения квалификации педагогических кадров.

Говоря о необходимости развивать в России высокие технологии, глава государства тогда выделял генетику в числе главных составляющих будущего прогресса, наряду с искусственным интеллектом, беспилотной техникой и медициной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 296

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Жена полицейского, задушившего Джорджа Флойда, подала на разводЖена полицейского, задушившего Джорджа Флойда, подала на развод
Пригожин рассказал о «дошираке», отправленном ему коммунистамиПригожин рассказал о «дошираке», отправленном ему коммунистами
Житель Техаса обнаружил в купленной на аукционе машине партию кокаинаЖитель Техаса обнаружил в купленной на аукционе машине партию кокаина
Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в НорильскеПомпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске
В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в обманутого студентаВ Петербурге задержан мужчина, стрелявший в обманутого студента

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru