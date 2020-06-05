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Супруга Хабенского опровергла сведения о мошенничестве
5.6.2020 17:50
Фото: go29.ru
Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Как заявила жена известного российского артиста Константина Хабенского, сведения о том, что он стал жертвой мошенников, не соответствует действительности.
Комментарий актрисы Ольги Литвиновой сегодня приводит РБК.
По словам супруги артиста, распространившаяся в СМИ информация о том, что Константина Хабенского обманули во время ремонта, ложная.
Ранее Telegram-канал 112 рассказал о проверке, которую проводит Следственный комитет России по факту мошеннических действий. Уточнялось, что жертвой злоумышленников стал известный российский артист Константин Хабенский.
Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах столицы канал сообщал о том, что актер заключил с некой компанией договор о ремонте квартиры. Однако спустя некоторое время представители этой организации - подписывавшие бумаги директор и дизайнер перестали выходить на связь. Сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.
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