Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД России представил доклад о героизации нацизма в ряде стран

13:13

Фото: dsvf.ru



Российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад, посвященный ситуации с героизацией нацизма в некоторых странах мира.



Материал был опубликован на официальном сайте МИД РФ накануне, 4 июня.



Судя по названию документа, он посвящен ситуации с героизацией нацизма, а также распространении неонацизма и других видов практики, способствующих эскалации нынешних форм расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, которую они провоцируют. По данным российского МИД, усиление проявлений неонацизма в последнее время наблюдается в ряде европейских государств, Канаде и Соединенных Штатах. При этом в некоторых случаях подобные действия получают активное поощрение властей.



В документ вошли сведения, касающиеся в общей сложности тридцати восьми государств. В частности, говоря о Польше, дипломаты сообщают, что память о Второй мировой войне в этой стране культивируется на государственном уровне. Но при этом события того периода преподносятся в особой "польской" версии.



Как указано в докладе, с подачи Варшавы в стране практически отрицается решающая роль Красной армии в освобождении страны и спасении ее народа от физического уничтожения нацистами. Кроме того, в последнее время поляки все активнее продвигают тезис о том, что их государство стало жертвой "двух тоталитаризмов" и как следствие - равной ответственности Советского Союза и фашистской Германии за развязывание Второй мировой войны.



Автор: Злата Богатова

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