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Лукашенко обвинил «отмороженную оппозицию» в использовании денег российских олигархов
00:46
Фото: livejournal.com
Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, во время сбора подписей за выдвижение кандидатами на предстоящие президентские выборы оппозиция использует "карусели" и деньги, полученные от "российских олигархов". Глава государства говорил об этом, когда формировал новый состав правительства.
Отправив в отставку правительство (как и обещал ранее), президент Беларуси Александр Лукашенко вновь прошелся с достаточно резкой критикой по своим потенциальным конкурентам на предстоящих выборах.
Ранее глава государства уже говорил о том, что располагает неким компроматом на бывшего белорусского посла в Соединенных Штатах Валерия Цепкало. На этот раз Александр Лукашенко призвал его откровенно рассказать о причинах увольнения.
Действующий президент также обвинил "отмороженных" оппозиционеров в использовании запрещенных методов. По мнению Лукашенко, им якобы оказывают мощную финансовую поддержку российские олигархи.
Не так давно Лукашенко высказывался и о женщинах, которые пытаются претендовать на пост главы государства. Белорусский лидер пояснил, что на данный момент общественность еще не готова к такому развитию событий, да и конституция республики рассчитана на мужчину, ведь речь идет об огромной власти и для этого требуется сила. Поэтому вряд ли в Беларуси женщина сможет добиться успеха на президентских выборах, констатировал политик.
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