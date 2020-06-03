Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко обвинил «отмороженную оппозицию» в использовании денег российских олигархов

00:46

Фото: livejournal.com



Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, во время сбора подписей за выдвижение кандидатами на предстоящие президентские выборы оппозиция использует "карусели" и деньги, полученные от "российских олигархов". Глава государства говорил об этом, когда формировал новый состав правительства.



Отправив в отставку правительство (как и обещал ранее), президент Беларуси Александр Лукашенко вновь прошелся с достаточно резкой критикой по своим потенциальным конкурентам на предстоящих выборах.



Ранее глава государства уже говорил о том, что располагает неким компроматом на бывшего белорусского посла в Соединенных Штатах Валерия Цепкало. На этот раз Александр Лукашенко призвал его откровенно рассказать о причинах увольнения.



Действующий президент также обвинил "отмороженных" оппозиционеров в использовании запрещенных методов. По мнению Лукашенко, им якобы оказывают мощную финансовую поддержку российские олигархи.



Не так давно Лукашенко высказывался и о женщинах, которые пытаются претендовать на пост главы государства. Белорусский лидер пояснил, что на данный момент общественность еще не готова к такому развитию событий, да и конституция республики рассчитана на мужчину, ведь речь идет об огромной власти и для этого требуется сила. Поэтому вряд ли в Беларуси женщина сможет добиться успеха на президентских выборах, констатировал политик.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 174

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:05 Чехия выдворяет российских дипломатов

Чехия выдворяет российских дипломатов 13:55 Меркель прокомментировала беспорядки в США

Меркель прокомментировала беспорядки в США 13:13 МИД России представил доклад о героизации нацизма в ряде стран

МИД России представил доклад о героизации нацизма в ряде стран 3.6.2020 21:13 В Кремле отреагировали на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

В Кремле отреагировали на слова Трампа о необходимости ядерного пакта 3.6.2020 20:53 США запретят китайским авиакомпаниям полеты