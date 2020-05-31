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Президент Уругвая ушел на карантин после встречи с зараженной чиновницей
31.5.2020 21:42
Фото: sputniknews.com
После встречи с чиновницей, у которой подтвердился положительный анализ на коронавирус, на карантин отправился не только президент Уругвая Луис Лакалье Поу, но и целый ряд членов правительства. Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, COVID-19 выявили у руководителя регионального отделения министерства социального развития.
Официальная встреча, на которой присутствовала зараженная коронавирусом чиновница, проходила несколько дней назаж. Как только стало известно, что у женщины выявили COVID-19, сдавать анализы отправились президент Луис Лакалье Поу, глава Минобороны Хавьер Гарсиа и целый ряд членов уругвайского правительства.
Отмечается, что результатов тестирования глава страны и остальные государственные деятели будут в изоляции на карантине.
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