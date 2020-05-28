|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
МИД Германии вызвал посла России в связи с хакерской атакой на Бундестаг
28.5.2020 19:26
Фото: analitikaua.net
В прошлом в Москве уже неоднократно отвергали бездоказательные обвинения в причастности к инцидентам, которые произошли около пяти лет назад.
Однако представители Берлина выразили намерение обратиться в ЕС с просьбой применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на Бундестаг.
Германское министерство иностранных дел пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу. Как сообщает пресс-служба иностранного ведомства, это связано с хакерской атакой на Бундестаг, которая произошла еще в 2015 году.
С того времени продолжают звучать бездоказательные обвинения в причастности к инциденту Москвы. Российское руководство уже неоднократно их отвергало.
Кибератака, которой подверглись сети Бундестага, была зафиксирована весной 2015 года. 30 апреля многие депутаты тогда получили на электронную почту одинаковые послания, отправленные якобы ООН. В письмах содержалась ссылка, пр переходе на которую в систему проникали вредоносные программы.
Германским правоохранителям, чтобы помешать распространению компьютерного вируса, тогда пришлось на время полностью отключить всю IТ-систему Бундестага. Однако не удалось предотвратить масштабных последствий, включая хищение разнообразных данных, в том числе, электронной переписки парламентариев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|