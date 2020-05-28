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МИД Германии вызвал посла России в связи с хакерской атакой на Бундестаг


28.5.2020 19:26
МИД Германии вызвал посла России в связи с хакерской атакой на БундестагФото: analitikaua.net

В прошлом в Москве уже неоднократно отвергали бездоказательные обвинения в причастности к инцидентам, которые произошли около пяти лет назад.

Однако представители Берлина выразили намерение обратиться в ЕС с просьбой применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на Бундестаг.

Германское министерство иностранных дел пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу. Как сообщает пресс-служба иностранного ведомства, это связано с хакерской атакой на Бундестаг, которая произошла еще в 2015 году.

С того времени продолжают звучать бездоказательные обвинения в причастности к инциденту Москвы. Российское руководство уже неоднократно их отвергало.

Кибератака, которой подверглись сети Бундестага, была зафиксирована весной 2015 года. 30 апреля многие депутаты тогда получили на электронную почту одинаковые послания, отправленные якобы ООН. В письмах содержалась ссылка, пр переходе на которую в систему проникали вредоносные программы.

Германским правоохранителям, чтобы помешать распространению компьютерного вируса, тогда пришлось на время полностью отключить всю IТ-систему Бундестага. Однако не удалось предотвратить масштабных последствий, включая хищение разнообразных данных, в том числе, электронной переписки парламентариев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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