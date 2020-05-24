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Иранский топливный танкер, несмотря на угрозы США, дошел до Венесуэлы
24.5.2020 13:44
Фото: oilandgasvisionjobs.com
Первое судно из Ирана приблизилось к водам Венесуэлы накануне, 23 мая, сообщает ТАСС.
Предполагается, что топливо в это латиноамериканское государство доставят еще четыре иранских танкера.
Несмотря на предупреждения со стороны американских властей, иранский танкер Fortune ("Удача") накануне появился у северного побережья Тринидад и Тобаго - государства, соседствующего с Венесуэлой. Это случилось в 16:51 по местному времени (23:51 по Москве), сообщает Reuters.
Ранее в Вашингтоне пригрозили, что применят к Тегерану меры за поставку топлива в это южноамериканское государство.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас сообщал, что США начали преследовать иранские танкеры, которые шли с топливом. Министр подчеркивал, что расценивает случившееся как нарушение международных норм и прав его сограждан.
Вскоре замглавы иранского МИД Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, который в исламской республике представляет интересы Вашингтона. Представитель Тегерана через дипломата предостерег руководство Соединенных Штатов от преследования иранских танкеров, следовавших в Латинскую Америку.
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