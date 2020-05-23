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О банкротстве объявил один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилей
23.5.2020 14:47
Фото: autoreview.ru
Компания Hertz объявила о банкротстве, став еще одной жертвой экономического спада, который был вызван пандемией коронавируса, передает CNN.
При этом ее офисы сейчас продолжают работать, обслуживая клиентов.
Как подчеркивают представители сервиса, они собираются оставаться в бизнесе. При этом заявление о банкротстве поможет им реструктуризировать долги, появившиеся после того, как началась пандемия новой коронавирусной инфекции.
Руководство компании сообщило, что COVID-19 слишком резко повлиял на путешествия и спрос на аренду автомобилей. В результате выручка сервиса попросту рухнула.
Помимо упадка в туристической сфере, на дела компании повлиял тот факт, что многие люди сейчас вынуждены оставаться дома. Учитывая, что ранее клиентами сервиса часто становились автовладельцы, машины которых находились на ремонте, это стало еще одним негативным последствием COVID-19.
Когда стоит ожидать нормализации обстановки в этой сфере рынка, пока можно только догадываться, отметили представители американской компании.
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