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МИД Ирана: США причастны ко всем преступлениям Израиля


23.5.2020 13:44
МИД Ирана: США причастны ко всем преступлениям ИзраиляФото: afghanistantoday.ru

Американские власти являются соучастниками всех преступлений Израиля, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

В своем послании министр указал, что представители Вашингтона должны понести ответственность за каждую агрессию.

Соединенные Штаты являются соучастниками всех преступлений Израиля - "от узурпации палестинской земли и апартеида в рамках "сделки века", а также причастны к убийствам ни в чем неповинных детей, которые погибли из-за американского оружия, заявил Мохаммад Джавад Зариф. Послание главы иранского дипломатического ведомства цитирует иформационное агентство IRNA.

По словам иранского министра, американским чиновникам придется нести ответственность "за каждую агрессию".

Ранее МИД Ирана заявило о том, что Тегеран поддерживает свободолюбивые движения народа Палестины, а также выступает против всех угнетателей. После того, как Иерусалим, оккупированный в 1948 году, был отнят у палестинцев, они не перестают выражать свое возмущение. Мусульманское сообщество неоднократно заявляло о том, что считает этот заговор бесчеловечным, напомнили в Тегеране.

После победы Исламской революции иранцы считают освобождение Палестины одной из приоритетных задач. На протяжении долгих лет жители Ирана проводят ежегодные демонстрации в день Иерусалима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 305

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