Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

21.5.2020 20:29

Фото: cdnvideo.ru



Государственная дума РФ сегодня, 21 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому будет создан единый федеральный информационный регистр сведений о жителях нашей страны.



В него, в частности, будут включены базовые личные данные и реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, а также СНИЛС, ИНН и иные.



Помимо таких сведений, как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, в реестр будут вноситься данные о семейном положении и родственных связях физических лиц, сообщает агентство "Интерфакс".



Ресурс предполагается создавать на базе информации о россиянах и проживающих в РФ иностранных гражданах, а также других лицах, которая содержится в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти, а также местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.



Согласно этому закону также вводится понятие "идентификатора" - некого признака, который указывает на совокупность сведений о жителе страны в государственном информационном ресурсе. Кроме того, новый закон предусматривает защиту ряда судей, свидетелей, которая будет осуществляться внутри регистра уполномоченными сотрудниками.



В соответствии с положениями документа, создавать и вести этот федеральный ресурс предстоит Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Как пояснил ранее замруководителя ФНС Виталий Колесников, комментируя данную инициативу, предполагается создать некий "золотой идеальный профиль". Он обобщит сведения порядка тридцати видов, переданных двенадцатью основными поставщиками.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 629

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