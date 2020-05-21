ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Прикамье за два дня умерли девять пациентов с SARS-CoV-2
В Прикамье за два дня умерли девять пациентов с SARS-CoV-2
Минздрав Башкирии проверяет сведения о запертых в морге медсестрах
Минздрав Башкирии проверяет сведения о запертых в морге медсестрах
В Афганистане талибы в честь завершения Рамадана объявили три дня перемирия
В Афганистане талибы в честь завершения Рамадана объявили три дня перемирия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России началось строительство бомбардировщика шестого поколенияВ России началось строительство бомбардировщика шестого поколения
На Урале четыре человека стали жертвами ураганаНа Урале четыре человека стали жертвами урагана
На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8
Организаторы не хотят отменять или переносить кинофестиваль в ВенецииОрганизаторы не хотят отменять или переносить кинофестиваль в Венеции
Бывший игрок «Ромы» Буассе умер в возрасте 21 годаБывший игрок «Ромы» Буассе умер в возрасте 21 года

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян


21.5.2020 20:29
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиянФото: cdnvideo.ru

Государственная дума РФ сегодня, 21 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому будет создан единый федеральный информационный регистр сведений о жителях нашей страны.

В него, в частности, будут включены базовые личные данные и реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, а также СНИЛС, ИНН и иные.

Помимо таких сведений, как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, в реестр будут вноситься данные о семейном положении и родственных связях физических лиц, сообщает агентство "Интерфакс".

Ресурс предполагается создавать на базе информации о россиянах и проживающих в РФ иностранных гражданах, а также других лицах, которая содержится в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти, а также местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.

Согласно этому закону также вводится понятие "идентификатора" - некого признака, который указывает на совокупность сведений о жителе страны в государственном информационном ресурсе. Кроме того, новый закон предусматривает защиту ряда судей, свидетелей, которая будет осуществляться внутри регистра уполномоченными сотрудниками.

В соответствии с положениями документа, создавать и вести этот федеральный ресурс предстоит Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Как пояснил ранее замруководителя ФНС Виталий Колесников, комментируя данную инициативу, предполагается создать некий "золотой идеальный профиль". Он обобщит сведения порядка тридцати видов, переданных двенадцатью основными поставщиками.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 629

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Минкультуры рассказали, когда начнут продавать билеты в театрыВ Минкультуры рассказали, когда начнут продавать билеты в театры
«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайн«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайн
Шнуров высмеял Пригожина после слов о «чудовищном» положении артистовШнуров высмеял Пригожина после слов о «чудовищном» положении артистов
В Пакистане жертвами крушения самолета стали по меньшей мере 107 человекВ Пакистане жертвами крушения самолета стали по меньшей мере 107 человек
В Крыму приехавшие без конкретной цели должны будут оплатить пребывание в обсерваторахВ Крыму приехавшие без конкретной цели должны будут оплатить пребывание в обсерваторах

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru