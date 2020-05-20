Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае рассказали о судьбе пропавшего 25 лет назад Панчен-ламы

20.5.2020 22:15

Фото: vk.com



Панчен-лама "не желает, чтобы его беспокоили", заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, рассказывая о судьбе Гедуна Чокьи Ньимы.



Будучи шестилетним мальчиком, он пропал более четверти века назад вместе со своими близкими.



Китайский дипломат приоткрыл завесу тайны над судьбой пропавшего двадцать пять лет назад Панчен-ламы, передает CNN. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Гедун Чокья Ньима "не желает, чтобы его беспокоили".



Подобное заявление было сделано около пяти лет назад.



Ньиму признали 11-го воплощением Панчен-ламы, что означает "великий ученый" - второй по рангу лама в иерархии тибетского буддизма, в мае 1995 года. Вскоре после того, как Далай-лама XIV сделал такое признание, китайские власти увезли шестилетнего мальчика вместе со всей его семьей.



После исчезновения ребенка власти КНР объявили Панчен-ламой Гьялцэна Норбу. Однако представители тибетского духовенства, как и сам Далай-лама XIV, который был вынужден уехать из Лхасы в середине прошлого века, до сих пор отказываются признавать ставленника официального Пекина.



Несмотря на то, что выбор властей Китая не поддерживают и большинство тибетцев, повзрослевший Норбу в последнее время все чаще участвует в различных официальных мероприятиях в Пекине и начинает играть все более заметную роль в политической жизни страны.



Автор: Злата Богатова

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