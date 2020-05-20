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Всемирный банк: после пандемии 60 млн человек могут оказаться в крайней бедности


20.5.2020 09:27
Всемирный банк: после пандемии 60 млн человек могут оказаться в крайней бедностиФото: vk.com

Падение мировой экономики, спровоцированное пандемией новой коронавирусной инфекции, приведет к тому, что в ближайшем будущем порядка 60 млн человек могут оказаться за чертой бедности, считает глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

Согласно определению ВБ, состоянием "крайней бедности" можно считать уровень дохода не более 1,9 доллара в день.

По словам Малпасса, в этом году банк прогнозирует глубокую рецессию в мировой экономике по причине продолжающейся пандемии. Чтобы возвратиться к росту, необходимо стремиться к быстрому и гибкому реагированию на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, а также предоставлять денежную и другую поддержку наиболее бедному населению, укреплять частный сектор и экономическую устойчивость.

В течение пятнадцати месяцев ВБ обязуется выделить 160 млрд долларов, заявил глава организации. Денежные средства в виде субсидий и других форм экономической поддержки будут направлены наиболее уязвимым государствам. Ранее финансы распределялись между сотней стран, на территории которых сейчас проживает около 70% населения планеты. 39 из них располагаются в Африке к югу от Сахары.

Сообщив об этом, финансист подчеркнул, что только этих мер не будет достаточно. Поэтому он обратился к организациям, правительствам и частным лицам с призывом делать пожертвования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 2119

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