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СМИ: в Абу-Даби взорвали автомобиль главы МИД ОАЭ


17.5.2020 14:12
СМИ: в Абу-Даби взорвали автомобиль главы МИД ОАЭФото: vk.com

Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид мог погибнуть или получить серьезные ранения в результате террористической атаки в Абу-Даби, рассказывают иностранные СМИ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сведения о гибели министра Подчеркивается, что никакого нападения не было.

Распространившиеся в прессе сведения о теракте действительности не соответствуют, сообщил журналистам председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В скором времени состоится визит в ОАЭ, в рамках которого пройдет официальная встреча с главой МИД. Какого-либо покушения на принца Абдаллу бен Заида не было, добавил Дмитриев.

Ранее в зарубежных средствах массовой информации начали появляться публикации о покушении на главу внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллу ибн Заида Аль Нахайяна. Рассказывалось о том, что автомобиль, в котором в тот момент находился министр, взорвали в Абу-Даби.

Согласно противоречивым данным различных источников, в результате покушения глава МИД погиб либо с тяжелыми ранениями якобы был направлен на лечение в одну из больниц Лондона.

Отец Абдуллы ибн Заида - основатель и первый президент ОАЭ шейх Заида ибн Султан аль-Нахайяна. Действующий президент Халифа ибн Зайд аль-Нахайян приходится министру иностранных дел старшим братом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 619

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