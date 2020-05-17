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В Госдепе возмущены присутствием российских С-400 в Арктике
17.5.2020 09:14
Фото: worldenergynews.gr
Российские военные, укрепляя оборону территории РФ в Арктике, "выходят за рамки", с возмущением подчеркнули в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
С таким заявлением выступил первый зампомощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
В ходе брифинга, состоявшегося накануне, 16 мая, представитель американского дипломатического ведомства с возмущением прокомментировал размещение систем ПВО С-400 на российском Кольском полуострове. По словам Майкла Мерфи, случившееся "выходит за рамки территориальной обороны".
Соединенные Штаты уже отреагировали на действия россиян, подчеркнул американский дипломат. Он сообщил о формировании нового арктического командования и новых подразделений. Кроме того, военные США после случившегося уже успели восстановить "инфраструктуру времен холодной войны", заявил Мерфи.
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