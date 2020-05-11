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МИД: США пытаются исказить итоги Второй мировой войны
11.5.2020 02:46
Фото: press-az.com
В российском МИД с крайним возмущением отреагировали на очередные попытки властей Соединенных Штатов исказить итоги Второй мировой войны.
В сообщении подчеркивается, что американские чиновники не захотели отдать должное Советскому Союзу в победе над нацизмом в канун празднования Победы.
Речь идет о поздравительном сообщении Белого дома, в котором даже не упоминался решающий вклад Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом. Судя по тексту, который подготовила американская администрация, нацистов разгромили исключительно Соединенные Штаты и Великобритания.
Как указано в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства, американское руководство продолжает пытаться искажать итоги разгрома нацизма даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летия Победы. У представителей Вашингтона "не нашлось храбрости и желания хоть полусловом" написать о нашей стране, вклад которой был решающим.
В МИД России добавили, что под этой поздравительной записью методично удаляются все комментарии пользователей, выражающих несогласие с позицией Белого дома. Речь идет о совершенно корректных записях, в которых приводятся исторические факты. Как оказалось, подобные комментарии не устраивают власти "самой демократической страны", подчеркнули российские дипломаты.
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