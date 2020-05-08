Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше пообещали жесткую реакцию на демонтаж памятной доски в Твери

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Фото: news2world.net



Как заявил вице-премьер и глава Минкультуры Польши Петр Глинский, с возмущением отреагировавший на демонтаж в Твери памятной доски в память о польских военнопленных, Варшава даст жесткий ответ.



По словам политика, случившееся произошло под давлением местных властей.



В России же считают, что сведения, указанные на мемориальной табличке, не основаны на фактах. Поэтому она была снята со здания, в котором в 1930—1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма, сообщается на портале RT.



Как утверждает польское издание Dziennik, памятный знак установили, так как в этом месте в прошлом были "расстреляны военнопленные поляки". Рядом находилась доска, посвященная жертвам репрессий 1930-х годов. Мемориальный знак также был демонтирован для переноса в другое место на основании документов 1991 года.



По словам Петра Глинского, эпизоды он считает печальными с точки зрения развития российско-польских отношений. Польский министр убежден, что речь идет "об очевидных и реальных вопросах", поэтому в Варшаве намерены "решительным образом протестовать".



Автор: Злата Богатова

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