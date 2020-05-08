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В Польше пообещали жесткую реакцию на демонтаж памятной доски в Твери


00:06
В Польше пообещали жесткую реакцию на демонтаж памятной доски в ТвериФото: news2world.net

Как заявил вице-премьер и глава Минкультуры Польши Петр Глинский, с возмущением отреагировавший на демонтаж в Твери памятной доски в память о польских военнопленных, Варшава даст жесткий ответ.

По словам политика, случившееся произошло под давлением местных властей.

В России же считают, что сведения, указанные на мемориальной табличке, не основаны на фактах. Поэтому она была снята со здания, в котором в 1930—1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма, сообщается на портале RT.

Как утверждает польское издание Dziennik, памятный знак установили, так как в этом месте в прошлом были "расстреляны военнопленные поляки". Рядом находилась доска, посвященная жертвам репрессий 1930-х годов. Мемориальный знак также был демонтирован для переноса в другое место на основании документов 1991 года.

По словам Петра Глинского, эпизоды он считает печальными с точки зрения развития российско-польских отношений. Польский министр убежден, что речь идет "об очевидных и реальных вопросах", поэтому в Варшаве намерены "решительным образом протестовать".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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